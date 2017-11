Auf dem Weg nach Genf: Schaffhauser mit 2,3 Kilogramm Marihuana gestoppt

Am Montagnachmittag fährt ein Mann (32) von Lausanne nach Genf und telefoniert am Steuer. Polizisten halten den Wagen an und bemerken einen auffälligen Marihuana-Geruch. Die Beamten durchsuchen daraufhin das Auto und werden fündig: 2,2 Kilogramm Marihuana, 260 Gramm Haschisch und über 19'000 Franken und 530 Euro.

Nach dem überraschenden Fund wird auch die Wohnung des gebürtigen Schaffhauser durchsucht. Hier finden die Polizisten 360 Gramm Haschisch und über 1500 Franken, versteckt in der Küche.

Der Mann gestand den Drogenhandel. Er wurde bei der Genfer Staatsanwaltschaft angezeigt. (jmh)