Ein 28-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag um 03.30 Uhr auf der Autobahn A4 in Steinen SZ am Steuer eingenickt. Dabei kam er rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Böschung, überquerte die Fahrbahn und prallte in die Mittelleitplanke.

Er erlitt leichte Verletzungen und musste laut der Schwyzer Kantonspolizei ins Spital gebracht werden. (rey)