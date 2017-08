Augmented Reality und faltbare Displays: Hier kommen die Superphones

Über 340 Millionen Smartphones haben die Hersteller alleine im zweiten Quartal 2017 verkauft. Im vergangenen Jahr waren es weltweit über 1,4 Milliarden Geräte. Ein Leben ohne Apps und digitale Vernetzung ist für viele Menschen bei uns inzwischen undenkbar geworden. Das Handy dient als Ersatz für Billettschalter, Stadtpläne, Portemonnaies, Kompaktkameras oder Einkaufszettel. Auch die Musiksammlung ist darauf abgespeichert, man beantwortet Geschäftsmails oder nutzt es als Fernbedienung für andere Gadgets.

Doch irgendwie ist in den letzten Jahren die Smartphone-Welt auch etwas langweilig geworden. Nicht nur, weil das Design vieler Handys ganz ähnlich aussieht. Auch qualitativ sind die Unterschiede kleiner geworden. Egal, ob sie ein Mittelklassegerät für 350 Franken nutzen oder ein Top-Modell für 1000 Franken, die meisten Nutzer merken im Alltag keinen grossen Unterschied.

Schon in den nächsten Wochen und Monaten wird sich das ändern. Die erste Generation von neuen Superphones kommt auf den Markt. Sie unterscheiden sich optisch, aber auch technisch von der grossen Masse. Da viele User heute fast alles mit dem Smartphone machen und TV, Laptop, Computer oder Tablet nur noch selten benutzen, sind sie auch bereit, für ein richtig gutes Gerät viel Geld auszugeben. Das dürfte es ganz neuen Herstellern ermöglichen, in den hart umkämpften Markt einzusteigen – vor allem mit Nischenmodellen, die sich auf spezielle Zielgruppen fokussieren.

Je mehr Bildschirm, desto besser

Die ersten zwei Smartphones mit Superphone-Ansätzen sind bereits auf dem Markt: LG beim G6 und Samsung beim S8 bestücken die gesamte Vorderseite des Geräts mit einem Bildschirm. Auch das neue iPhone 8, das wohl in der zweiten Septemberwoche vorgestellt wird, setzt auf viel Screen in kompaktem Gehäuse. Das heisst: keine Ränder mehr, der Platz wird so optimal wie möglich ausgenutzt.

Das sieht nicht nur gut aus, sondern hat auch Vorteile. Bisher galt immer: Grösserer Bildschirm gleich grössereres und schwereres Gerät. Dieses Jahr ist das anders. Samsung etwa packt beim S8 Plus einen 6,2-Zoll-Screen in die Gehäusegrösse, die bis jetzt für 5,5-Zoll-Geräte genutzt wurde. So erhalten die Nutzer viel mehr Bildschirmfläche.

Die Display-Technik steht vor einer Revolution

Die Bildschirm-Revolution steht erst am Anfang. In zwei bis drei Jahren dürften erste Smartphones mit einem faltbaren Display auf den Markt kommen. Und damit ein Problem der Riesenscreens lösen. Denn man braucht für viele Anwendungen nicht unbedingt eine so grosse Fläche Touchscreen, sondern nur bei Videos, Games oder wenn man etwas Längeres auf dem Smartphone lesen möchte.

Kompakte Handys mit faltbarem Bildschirm wären zwei Geräte in einem. Ein Phone fürs mobile Leben – und ein Tablet für Multimedia. Diese Bauweise hat weitere Vorteile: Dank des flexiblen Screens kann man die gute Hauptkamera auch für Selfies nutzen. Es ist nicht mehr nötig, vorne und hinten Linsen einzubauen. Microsoft, Samsung, LG und andere Hersteller arbeiten bereits an solchen Konzepten.

Das Handy als Assistent aus der Hosentasche

Digitale Assistenten wie Google Assistant oder Siri sind nicht neu, doch erst in der nächsten Generation entwickeln sie sich zu echten Helfern im Alltag – wenn man sich denn wirklich mit dem Handy unterhalten möchte. Schon jetzt ist die Spracherkennung meist kein Problem mehr. Allerdings sind viele Systeme nicht viel mehr als Suchmaschinen, die man mit gesprochener Sprache bedienen kann.

Als nächster Schritt lernen die Assistenten, Zusammenhänge zu verstehen. Sie können also einer Konversation folgen und aus dem Gesprächsverlauf erschliessen, was mit «es» gemeint ist, wenn man etwa fragt: «Wie weit ist es?»

Da der Helfer bald auf viele Apps Zugriff hat, lassen sich ganze Abläufe mit wenigen Anweisungen erledigen, als hätte man einen menschlichen Assistenten. Eine Pizzeria finden, die weniger als eine halbe Stunde entfernt ist und gute Kritiken bekommen hat, einen Tisch reservieren und danach ein Taxi auf die richtige Abfahrtszeit bestellen – das braucht bald nicht mehr viele Klicks und manuelle Wechsel von App zu App.

Die Assistenten dürften aber in den nächsten Jahren auch immer intelligenter werden. Sprich: Sie geben automatisch Hinweise oder schlagen Dinge vor, basierend auf den Routinen des Handy-Besitzers, welche die digitalen Helfer mit der Zeit lernen.

Spezialfähigkeiten wie ein Superheld

Sprachassistenten, geniale Screens und modernste Displays gehören zum Standard. Wer an der Spitze mithalten will, muss dies seinen Fans bieten. Um sich aber von der Konkurrenz abzuheben, braucht es mehr. Apple dürfte im neuen iPhone mindestens zwei solcher Zusatzfeatures einbauen.

Die Gesichtserkennung ist zwar nicht neu, doch war sie bislang zu wenig präzis und zu wenig sicher. Dank 3-D-Sensoren könnte sich das beim iPhone deutlich verbessern. So kann das Handy seinen Besitzer auch erkennen, wenn es auf dem Tisch liegt. Weitere Funktionen sind möglich: Erkennen die Sensoren etwa, dass man eine Benachrichtigung angeschaut hat, wird sie automatisch ausgeblendet.

Apple setzt beim iPhone 8 auch erstmals auf Augmented Reality (AR). Die Kameras und Sensoren müssen dafür den Raum genau vermessen können, damit auf dem Display Realität und virtuelle Einblendungen perfekt verschmelzen. Derzeit werden Hunderte Apps dafür entwickelt.

Auf eine andere Exklusivität setzt das Hydrogen von Red. Die Firma ist eigentlich bekannt dafür, digitale Filmkameras für Hollywood zu bauen. Dessen geplantes Superphone bekommt ein holografisches Display. Dieses soll einen vierdimensionalen Eindruck vermitteln – auch mit speziell dafür entwickelten Inhalten. Einige Promis wie Regisseur David Fincher, Schauspieler Brad Pitt und Techblogger Marques Brownlee konnten bereits einen Prototyp anschauen und waren begeistert vom räumlichen Effekt, den man ganz ohne Brille erlebt. Und das sogar mit ganz normalen 2-D-Inhalten.

Modulares System für individuelle Stärken

Das Red Hydrogen setzt noch auf einen zweiten Trend, nämlich auf Module. So lassen sich – inspiriert vom ursprünglichen Geschäftsfeld des Herstellers – Linsen und Sensoren anklicken, welche das Handy in eine Profi-Kamera verwandeln.

Auch ein zweiter Newcomer setzt auf ein modulares System. Nämlich das Essential-Phone, lanciert vom ehemaligen Google-Topentwickler Andy Rubin. Das mit aktueller Technik vollgestopfte Smartphone kann mit Features erweitert werden. Diese lassen sich über magnetische Metallkonnektoren befestigen. Eine Ladedock und eine 360-Grad-Kamera sind bereits angekündigt.

Module sind für die Superphones eine gute Idee. Die User können so ihr Gerät personalisieren. Und vor allem selber entscheiden, in welchen Bereichen das Smartphone aus der Masse herausragen soll. Eine Kamera in Spiegelreflex-Qualität einbauen beispielsweise ist teuer und braucht viel Platz. Als Modul hat man die zweifache Wahl. Man kann sie kaufen oder nicht. Und muss sie nur mitschleppen, wenn man sie auch wirklich braucht.