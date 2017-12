Tessiner Pärchen (13, 16) haute aus Lugano ab: Ausreisser sind wohlauf

Sie sind wohlauf! A.* (13) und A.* (16) sind wieder aufgefunden worden. A., die in Lugano TI lebt, traf gestern Sonntag ihren in Grand-Lancy GE wohnenden Teenie-Freund A. nach langer Zeit erstmals wieder. Danach verschwanden die beiden.

Noch am Abend gab A.s Familie eine Vermisstenanzeige auf. Am Morgen darauf kommt auch der Aufruf aus Genf. Wer etwas zum Aufenthaltsort der Teenies wisse, solle es der Tessiner Kantonspolizei melden.

Sind die beiden Teenies ein Pärchen und haben Reissaus von Zuhause genommen, um zusammen Zeit verbringen zu können? A.s Vater äusserte auf Facebook die Vermutung, die beiden könnten nach Sizilien gereist sein.

Am frühen Montagnachmittag endlich die erlösende Mitteilung der Tessiner Behörden: Die beiden Teenies seien aufgetaucht. Weitere Informationen würden nicht bekanntgegeben. (noo)