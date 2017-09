Ausgerechnet Billig-Flieger Easyjet baut Filter ein, Swiss bleibt stur: Giftige Luft im Flugzeug – erste Airline handelt

Ausgerechnet ein Billig-Flieger ist den Qualitäts-Airlines in der Flugsicherheit einen Schritt voraus: Easyjet hat bekannt gegeben, Filter in ihre Maschinen einzubauen, die die Kabinenluft von chemischen Rückständen wie Triebwerk-Öl befreien. «Wir werden das System ab nächstem Jahr an unseren Flugzeugen testen», heisst es in der Mitteilung.

Damit ist Easyjet die erste Fluggesellschaft der Welt, die sich der Giftluft in der Kabine annimmt.

Immer wieder soll es in der Vergangenheit zu Fällen gekommen sein, in denen mit Öldämpfen verunreinigte Luft Flugpersonal oder Passagiere geschädigt hat. Meist mit kaum wahrnehmbaren Konsequenzen, im Extremfall mit lebensbedrohlicher oder tödlicher Wirkung (siehe Artikel unten).

Jeder 2000. Flug betroffen

Aber wie gelangt die Giftluft in die Kabine? In den meisten Passagierflugzeugen wird die Atemluft von den Triebwerken abgezapft. Wenn dort eine Dichtung nicht hält, können Giftstoffe des Triebwerk-Öls in die Kabine gelangen. Und dort unter anderem Gehirn- und Nervenzellen von Crew und Passagieren zerstören. Aerotoxisches Syndrom nennen die Ärzte das. Schätzungen zufolge ist jeder 2000. Flug betroffen, selbst wenn bei diesen keine schlimmen Folgen auftreten.

Jahrzehntelang taten weder Flugzeugbauer noch Airlines oder Behörden etwas dagegen. Ihr Argument: Wissenschaftlich sei nichts bewiesen. So argumentiert zwar auch Easyjet: «Unabhängige Projekte haben keine Anzeichen für langfristige Schäden zutage gefördert.» Die Vorfälle könnten jedoch kurzfristige Effekte auf die Gesundheit haben und den Ablauf eines Flugs stören, begründet die britische Airline, warum sie jetzt Filter verbaut.

Easyjet selbst gibt keine Angaben zu den Kosten der Umrüstung. Experten sprechen von 30'000 bis 40'000 Franken pro Maschine.

Druck auf Konkurrenz

«Immerhin anerkennt endlich eine Gesellschaft das Problem», sagt Thomas Steffen, der sich als Sprecher des Schweizer Pilotenverbands Aeropers um seine rund 1400 Mitglieder sorgt. «Das setzt Druck auf die anderen Airlines auf.»

Denn Crew und Passagiere können vorerst nur bei Easyjet aufatmen. Die Swiss zeigt sich unbeeindruckt: Zwar nehme man das Problem ernst, schreibt eine Sprecherin auf Anfrage. Doch der Umgang damit sei «Sache der Flugzeughersteller».

«Natürlich könnte auch die Swiss selbst aktiv werden. Easyjet tut es ja auch», sagt Pilotenvertreter Steffen. Doch die Swiss-Muttergesellschaft Lufthansa wolle das nötige Geld nicht in die Hand nehmen.

Wissenschaftler uneins

Die Swiss-Sprecherin verweist auf Studien der EU-Flugsicherheitsbehörde, laut denen «es aktuell keinen nachweisbaren Zusammenhang zwischen der Kabinenluft und gesundheitlichen Problemen gibt».

Bloss gibt es auch Resultate, die das Gegenteil nahelegen. Zum Beispiel eine Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO – einer unabhängigen Auftraggeberin.

Aeropers-Sprecher Steffen: «Der gesunde Menschenverstand legt es nahe, dass ein Problem besteht.» Für eine Airline sei das eine gute Chance, den Kunden und den Mitarbeitern zu zeigen, dass man ihre Bedenken ernst nimmt. «Schade, dass Easyjet und nicht die Swiss vorausgeht.»