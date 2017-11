Um den CO 2 -Ausstoss zu reduzieren, hat die Schweiz parallel zur EU 2012 Emissionsvorschriften für Neuwagen eingeführt. Für Import-Fahrzeuge gilt heute ein Grenzwert von 130 g CO 2 /km. Ab 2020 sinkt dieser Wert auf 95 Gramm. Für jedes Gramm zu viel werden Strafzahlungen fällig. Davon betroffen sind Grossimporteure, aber auch Privatpersonen.

Verkehrsprojekte finanzieren

Doch was passiert mit diesem Geld? «Die Einnahmen aus den Sanktionszahlungen fliessen in den Infrastrukturfonds», erklärt Sabine Hirsbrunner vom Bundesamt für Energie BFE. «Aus diesem werden Verkehrsprojekte in den Agglomerationen, im Nationalstrassennetz sowie in Berggebieten und Randregionen finanziert.»

Genug Geld vorhanden