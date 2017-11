Bande klaut 20 Kilo CBD-Hanf aus Solothurner Produktionsfirma: «Sie sind absolut skrupellos vorgegangen»

Vergangene Montagnacht schleichen sich mehrere Männer auf das umzäunte Gelände der Hanfgärtnerei Zitronic Hemplements AG in Obergerlafingen SO. Doch dort brennt noch Licht, denn Dario Tobler (36) Mediensprecher der Firma, ist im Büro. Dennoch setzen die Männer ihren geplanten Einbruch fort. Stehlen rund 20 Kilogramm des legalen CBD-Hanf.

Aber nicht unbemerkt: «Ich war gerade in meinem Büro, als ich etwas in der Gärtnerei hörte. Darum bin ich raus aus dem Büro in den Vorraum. Dort standen dann plötzlich zwei Männer vor mir. Als sie mich sahen, liefen sie raus», sagt Tobler zum BLICK. «Die Täter wussten, dass jemand in der Gärtnerei ist, und sind trotzdem eingestiegen. Sie sind absolut skrupellos vorgegangen.» Danach hauen die Diebe in ein nahe liegendes Waldstück ab, dort steht schon ein Flucht-Wagen parat.

Perfekt geplanter Coup

Der Diebstahl scheint perfekt geplant. Denn es war nicht der erste Einbruch bei der Hanfgärtnerei. «Ein Mann hatte sich vor ein paar Wochen aufs Gelände geschlichen, wurde aber schnell entdeckt und rannte weg. Offenbar ein Späher, der die Gärtnerei auskundschaftete», vermutet der 36-Jährige.

Nun ermittelt die Kantonspolizei Solothurn nach der Bande. Aber auch die Hanfgärtnerei fahndet nach den Männern und zwar auf Facebook. Aufnahmen einer Überwachungskamera zusammen mit einer Belohnung von 2000 Franken für jeden Hinweis sollen die Suche beschleunigen – bisher ohne nennenswerten Erfolg. Mit dieser Aktion geht die Firma aber ein gewisses Risiko ein.

Denn erlaubt ist die Veröffentlichung der Kamera-Bilder nicht. «Die Täter könnten uns theoretisch anzeigen. Aber das nehmen wir gerne in Kauf.»

160'000 Franken Schaden

Besonders mit Hinblick auf den Schaden, den der Diebstahl von 20 Kilogramm Hanf verursacht hat. In wenigen Wochen kommt das Tabakersatzprodukt ChronicPure auf den Markt. Eine Schachtel enthält durchschnittlich 3 Gramm und wird für 25 Franken erhältlich sein. Und hier werden die 20 Kilogramm fehlen. Der Verlust: Mehr als 160'000 Franken!

«Für eine Firma, die gerade im Aufbau ist, bedeutet solch ein Diebstahl eine Katastrophe. Es war unsere erste Ernte. Von dieser muss dann alles bezahlt werden. Mitarbeiter, Miete etc. Und das muss reichen bis zur nächsten Ernte.» Doch Tobler ist zuversichtlich, dass die Hanf-Bande geschnappt wird. «Es ist eine spezielle Hanf-Sorte, die nur wenige haben. Die Täter können also den Hanf nicht so leicht loswerden.»