Barcelonas Oberrabbiner Meir Bar-Hen rief seine Leute nach der Terrorattacke in Barcelona zu einer Ausreise nach Israel auf. Denn «Europa ist verloren», sagte er gegenüber der jüdischen Nachrichtenagentur «JTA». Besonders Spanien sei «ein Nest für Terroristen in ganz Europa».

Er sage seinen Glaubensbrüder immer: «Denkt nicht, dass wir hier für immer sind. Und ich ermutige sie, Eigentum in Israel zu kaufen. Dieser Ort ist verloren.» Die Juden in Spanien sollen nicht denselben Fehler wie diejenigen in Algerien oder Venezuela machen und besser früh als spät gehen.

Die Attacken hätten die Präsenz von radikalen Elementen innerhalb der muslimischen Gemeinschaft offenbart. Und dies sei ein Problem, das ganz Europa fasse. «Europa ist verloren», fügte er hinzu.

Die Vereinigung der jüdischen Kultusgemeinden Spaniens (FJCE) vertraut hingegen weiterhin auf die Fähigkeit der spanischen Behörden, die Sicherheit ihres Volkes zu gewährleisten.

«Die Spanischen Juden verlassen sich gänzlich auf die Polizei, die täglich daran arbeitet, radikale Fanatiker und Islamisten daran zu hindern, Chaos und Schmerzen in unseren Städten zu säen», heisst es in einer Mitteilung.

Bei der Doppel-Attacke in Barcelona und Cambrils starben 14 Menschen und über 120 wurden verletzt. Die Terrormiliz «Islamischer Staat» hat sich gemäss dem IS-Sprachrohr «Amaq» zum Terror-Anschlag in Barcelona bekannt. Die Polizei fahndet weiter nach dem Hauptverdächtigen Younes Abouyaaqoub (22) und zwei weiteren Männern. (man)