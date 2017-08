Basler Personenschiff baut Crash am Dreiländereck: Parkschaden auf dem Rhein!

«Die Parklücke war ganz offensichtlich zu klein», sagt Peter Stalder am Sonntagmorgen gegenüber dem BLICK. Der Geschäftsführer der Basler Personenschifffahrt (BPG) kann den Zusammenstoss zweier Schiffe auf dem Rhein mit einem Schmunzeln kommentieren. Denn: «Glücklicherweise wurde durch den Zwischenfall niemand verletzt.»

Kurz nach 17 Uhr kracht es beim Basler Schiffsterminal an der Westquaistrasse am Dreiländereck. Das Personenschiff MS Christoph Merian steuerte die Lücke hinter einem angelegten Hotelschiff an. Dabei donnert das tonnenschwere Gefährt ins Heck des stillstehenden Schiffs und drückt an mehreren Stellen die Verkleidung ein.

Beide Schiffe wieder im Einsatz

Während das Hotelschiff leer war, befanden sich gemäss Stalder zahlreiche Personen an Bord des MS Christoph Merian. «Die wenigsten werden aber etwas von dem Aufprall gemerkt haben. Das Schiff war zum Glück bereits sehr langsam unterwegs.»

Nach ersten Abklärungen konnte auch schon der Grund für den Parkschaden ausfindig gemacht werden. Stalder: «Es handelt sich dabei um einen technischen Defekt an den Motoren. Der Kapitän konnte deshalb den Rückwärtsgang nicht einlegen und fuhr dem anderen Schiff hinten auf.»

Der Fehler konnte jedoch rasch behoben und beide Schiffe waren schon am späteren Abend wieder im Einsatz.