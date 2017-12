Was darf in der Weihnachtszeit auf keinen Fall fehlen? Genau, der Adventskranz. Den gibt es heute nicht klassich aus Tannenbaumzweigen sondern in der Kuchenform.

Materialien:

1 Springform 1 Tannengrün 4-6 Tannenzapfen mit und ohne Äste 4 Stabkerzenhalter aus Glas 4-8 Christbaumkugeln 4 Stabkerzen 4 Kleine Holztannenbäume

Werkzeug:

Heissklebepistole

Stift in Gold

Und so geht’s: