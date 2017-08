Bauer hörte ein Knistern: 2000 Hühner sterben bei Stallbrand

In der Nacht auf Montag brach in einem Stall in Rueun GR plötzlich ein Feuer aus. Der Bauer bemerkte gegen Mitternacht ein Knistern. Als er aus der Tür trat, sah er dicken Rauch aus dem Stall aufsteigen und alarmiere sofort die Feuerwehr. Mit einem Grossaufgebot rückten rund fünfzig Einsatzkräfte aus.

Erst gegen 2.30 Uhr konnte der Brand gelöscht werden. Tragisch: für die 2000 Hühner im Stall kam jede Hilfe zu spät. Sie starben elendig in den Flammen. Weshalb es zu dem Brand kam, ist noch nicht klar. Die Polizei Graubünden hat die Ermittlungen aufgenommen. (jmh)