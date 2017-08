Bauer muss in Kehrsatz BE auf dem Absatz Halt machen und seinem Vieh nachrennen: Die Kühe sind los!

KEHRSATZ BE - Auf einer Hauptstrasse in Kehrsatz im Kanton Bern sind am Freitagnachmittag zwei Kühe entwischt und auf der Gegenfahrbahn Richtung Wabern getrabt.

19.24 Uhr , Aktualisiert vor 3 Minuten 0 Reax

