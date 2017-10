Bauern bekommen 3 Rappen mehr für die Milch: Joghurt und Käse schlagen wieder auf

Darauf haben sie lange gewartet: Schweizer Bauern erhalten 3 Rappen mehr für ihre Milch. Die Branchenorganisation Milch hat die Preise per 1. Oktober für das vierte Quartal angehoben. Landwirte bekommen neu 68 Rappen für das Kilogramm Milch.

Was die Bauern freut, ärgert wohl so manchen Konsumenten. Denn die Preise beim Detaillisten des Vertrauens steigen. «Die Verkaufspreise von diversen Milch-, Rahm- und, in einem weiteren Schritt, Butterartikeln müssen angepasst werden», schreibt die Migros in ihrem «Migros-Magazin».

Reibkäse wird teurer

So kostet der Liter Valflora Milch UHT statt 1.25 Franken neu 1.30 (+ 4%). Das Passion Joghurt Stracciatella 180 Gramm schlägt gar um 5,6 Prozent auf und kostet neu 95 Rappen. Auch Reibkäse der Sorte Grana Padano wird teurer: 50 Gramm gibts für 1.15 Franken statt für 1.10 (+ 4,5%).

Auch Denner zieht mit. «Wir werden ebenfalls bei einigen wenigen Milchprodukten die Preise moderat anpassen», sagt Sprecher Thomas Kaderli zu BLICK. 400 Gramm Mozzarella kosten statt 2.45 Franken neu 10 Rappen mehr. 500 Gramm Magerquark gibts für 1.25 Franken statt für 1.20.

Sinkende Produktion in der Schweiz

Coop schlägt die Erhöhung des Richtpreises auf Milch 1:1 auf den Verkaufspreis der Produkte im Laden drauf, wie Sprecher Ramón Gander sagt. So steigt etwa der Preis von 5 Deziliter Kaffeerahm von 1.70 auf 1.75 Franken. 150 Gramm Mozzarella schlagen 5 Rappen auf und kosten neu 1.50 Franken.

Grund für die Erhöhung des Preises für industriell verarbeitete Molkereimilch ist laut der Branchenorganisation Milch die stabile Marktentwicklung in der EU. Zudem befinde sich auch der Schweizer Markt dank einer leicht sinkenden Produktion und kleineren Butterlagern in einer besseren Situation als noch vor ein paar Monaten.