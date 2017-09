Bauern verdrängen Hollywood-Beau: Nespresso verzichtet auf Clooney

Als der Schweizer Kapsel-Riese Nespresso vor einigen Jahren seine Werbekampagne mit George Clooney (56) lancierte, konnte er damit Millionen von Frauenherzen für die exklusive Marke erwärmen.

Nun könnten diese Herzen aber gebrochen werden. Denn Nespresso zeigt in seinen neuen Werbespots nicht mehr Frauenschwarm Clooney – sondern Kaffeebauern. Dies berichtet die deutsche «Lebensmittelzeitung».

Mit der Kampagne reagiert Nespresso auf die gestiegenen Qualitätsansprüche von Kaffee-Konsumenten, heisst es. Und dafür ist Mister What else? offenbar ungeeignet.

Nachhaltigkeit statt Luxus

Waren die vergangenen Spots mit dem Schauspieler eher auf Luxus getrimmt, sieht man in der neuen Werbung Kaffeebauern etwa in Kolumbien bei ihrer Arbeit. Damit soll das Öko-Image in den Fokus gerückt werden.

«Die Kunden sind heute viel anspruchsvoller, deshalb sprechen wir nun über Qualität», sagt Sprecherin Evelyne Wrobbel zur «Lebensmittelzeitung».

Deshalb stehen die Vertragsbauern aus Kolumbien und das Nespresso-Nachhaltigkeitsprogramm im Mittelpunkt. Laut Wrobbel kaufe Nespresso seinen Kaffee nur bei diesen – und man zahle ihnen einen Lohn, der 30 bis 40 Prozent über dem Marktpreis läge.

Clooney ist aber nicht gänzlich aus den Spots verschwunden: Seine Stimme ist aus dem Off in den Werbe-Clips zu hören, der in der Schweiz eben angelaufen ist. (maz)