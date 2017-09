Bauernhaus in Huttwil komplett abgebrannt: Bevölkerung spendet 20'000 Franken

Bauernhaus in Huttwil komplett abgebranntBevölkerung spendet 20'000 Franken

Nach einem Brand in einem ehemaligen Bauernhaus in Huttwil sind auf einen Spendenaufruf der Gemeinde rund 20'000 Franken zusammengekommen. Das Geld komme vollumfänglich den Geschädigten zugute, teilte der Gemeinderat am Dienstag mit.

18.01 Uhr , Aktualisiert 18.17 Uhr 11 Reax

