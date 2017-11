Bei der Aargauer Seetalbahn war zu früh Endstation: Lokführer lässt Passagiere stehen – weil er zu lange gearbeitet hat

Für Passagiere der Seetalbahn war die Fahrt nach Luzern am Dienstagmorgen in Beinwil am See AG abrupt zu Ende. Der Grund: Der Lokführer weigerte sich, weiterzufahren, da er bereits länger als die erlaubten fünf Stunden im Einsatz war. Via Lautsprecher erklärte der Lokführer, dass die Fahrgäste auf den nächsten Zug warten müssten.

Der Zugchauffeur hatte zuvor die SBB über seine Entscheidung informiert und einen Ersatz angefordert. Dieser habe jedoch nicht aufgeboten werden können, so «Radio Argovia». SBB-Sprecher Reto Schärli bestätigte gegenüber der «Aargauer Zeitung» den Vorfall und entschuldigte sich bei den Passagieren. Der Lokführer habe richtig gehandelt.

Die in Beinwil am See gestrandeten Passagiere waren eine direkte Folge des Pendler-Chaos am Bahnhof Luzern vom gleichen Morgen. Diverse Zugverbindungen waren wegen der Störung bei einem Gleis-Sensor sowie einem Defekt an den Schienen ausgefallen oder hatten Verspätung (BLICK berichtete). (rad)