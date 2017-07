23 Pferde verendeten in den Flammen: Mutmasslicher Brandstifter bleibt hinter Gitter

Zwölf Pferde und elf Ponys verendeten vor einer Woche qualvoll in den Ställen des privaten Institut Équestre National Avenches (IENA). Insgesamt sieben weitere Male brannte es in der Nacht auf den Samstag im Broyebezirk und in der Region Vully VD (BLICK berichtete).

Ein junger Feuerwehrmann gab nach den Bränden ein Zeitungs-Interview und sprach über seinen Einsatz in der Brandnacht. Dabei erzählte er, wie er heldenhaft versucht hatte, die Pferde zu retten, und wie ihn die Ereignisse der Nacht mitnähmen. «Ich habe die ganze Nacht geweint. Manchmal hatte ich das Gefühl, die Tiere zu hören», sagt er.

Verdächtiger bleibt im Gefängnis

Dieser Mann wurde nun am letzten Freitag verhaftet, wie die Westschweizer Zeitung «20 Minutes» berichtet. Er soll die Feuer selbst gelegt haben. Der Tatverdächtige bleibt nun im Gefängnis. Das Waadtländer Zwangs- und Massnahmengericht hat Untersuchungshaft angeordnet.

Der Entscheid fiel am Montag, wie Arnold Poot, Mediensprecher der Waadtländer Polizei, am Mittwoch der Nachrichtenagentur sda sagte. Der Sprecher machte keine weiteren Angaben zur Identität des Mannes. Für den Verdächtigen gelte die Unschuldsvermutung. Er wurde am vergangenen Freitag verhaftet.

Die Ermittlungen zu der Brandstiftung, bei der am 15. Juli 24 Pferde und Ponys verendeten, gehen weiter. In der Region Avenches waren nicht weniger als sieben Brandherde entflammt. Betroffen war auch das private Institut Equestre National d'Avenches (IENA). (SDA)