Bei Steffi Buchli ist alles sportlich, auch der Zeitplan

Eigentlich hat UPC alles schön geplant. Man hat sich die Eishockey-Rechte bereits letzten Sommer geschnappt. Mit Steffi Buchli dem SRF das Aushängeschild abgeworben. Die MySports Launchparty geplant (nächster Dienstag). Alles wäre bereit für den Start der Eishockey-Saison am 8. September. Nur ein Detail fehlt: Das Fernsehstudio. Der Zeitplan für den Umbau einer Fabrik in Erlenbach ZH war laut «Zürichsee-Zeitung» zu sportlich angesetzt. Doch UPC hat den Puck schnell gecheckt und reagiert: Buchli samt Team wird in die Westschweiz nach Rossens FR verfrachtet. Von dort berichten eigentlich die französischsprachigen Kommentatoren über Hockey und andere Sportarten. Die Zuschauer sollen laut UPC von den Ereignissen hinter den Kulissen nichts merken.