Beim Apple Store in Zürich: Die Ersten stehen schon fürs iPhone X an

Um 7.30 Uhr hat Informatiker Raphael (28) seinen Klappstuhl vor dem Apple Store an der Zürcher Bahnhofstrasse aufgestellt. Er hat extra zwei Tage freigenommen, um möglichst als einer der Ersten ein neues iPhone X in den Händen zu halten.

Und das frühe Aufstehen hat sich gelohnt: Raphael steht zuvorderst. Auch weil er dringend ein neues Telefon braucht. Sein iPhone 6 hat einen zersplitterten Bildschirm. «Eigentlich habe ich mir sogar überlegt, erstmals ein Android-Smartphone zu kaufen», erzählt er. Das iPhone X hat ihn dann überzeugt, trotzdem nochmals ein Apple-Gerät zu kaufen.

«Einzig der hohe Preis von 1200 Franken oder mehr hat mich zögern lassen», sagt Raphael. Aber dann habe er sich gesagt: Wenn schon, dann gleich richtig – inklusive Schlange stehen. Übrigens nicht zum ersten Mal. «Schon vier Mal habe ich mir auf diese Weise ein iPhone geholt, schon beim iPhone 4 war ich zuvorderst in der Schlange.»

Anstehen fürs iPhone ist schon fast eine Tradition

Gegen Mittag stellt sich eine Russin in die Reihe, reserviert einen Platz, verschwindet dann aber wieder. In vielen Ländern im Osten kommt das iPhone erst in einigen Monaten auf den Markt, daher dürften einige Fans extra fürs Apple-Telefon anreisen.

Um 13 Uhr stossen zwei weitere Informatiker dazu: Dominik (24) und Omar (23) – auch sie ausgerüstet mit Campingstuhl, iPad, Laptop und Verpflegung.

Für die zwei Kollegen hat das Anstehen fürs neue iPhone schon Tradition. «Wir sind bereits zum dritten Mal dabei», erzählen sie. Auch sie haben dafür eineinhalb Tage freigenommen. «Man kommt immer wieder mit Passanten ins Gespräch, so geht die Zeit schnell vorbei», sagt Omar. Zudem würden laufend Kollegen vorbeischauen. «Ich habe für die Wartezeit extra ein Netflix-Abo gelöst», erzählt Dominik. Und fragt nach Tipps, was er sich in der (kalten) Nacht anschauen soll.

