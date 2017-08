Beim Ladendiebstahl im Luxus-Warenhaus erwischt: Richter lässt Model wegen «besonderen Talenten» laufen

Eigentlich sollte die Studentin ja clever genug sein. Und eigentlich sollte sie als Model ja genug Kleider haben. Ist sie aber nicht. Hat sie aber offenbar nicht.

Anders ist es nicht zu erklären, warum das polnische Model Natalia Sikorska (28) versucht hat, Designerware im Wert von rund 1200 Franken aus dem Einkaufszentrum Harrods in London mitgehen zu lassen. Sie verliess das Warenhaus mit einer Jacke von Markus Lupfer, einem Paar Schuhen von Claudie Pierlot, einer Pinko-Handtasche und einem Silbermesser.

Richter redete ihr ins Gewissen

Das polnische Model, das Business Management und Wirtschaft an der Universität Westminster studiert, legte vor Gericht ein Geständnis ab. Doch der Richter Grant McCrostie liess sie trotzdem laufen. «Sie sind neu in diesem Land, Sie sind eine Studentin mit einem Platz an der Universität. Sie sind offenbar eine Frau mit besonderen Talenten und offensichtlich intelligent.» Ware aus Geschäften zu klauen sei falsch und mit dieser Aktion hätte sie ihre Zukunft riskiert, warnte der Richter.

«Wegen der Tatsache, dass Sie frühzeitig auf schuldig plädiert und eine potenziell vielversprechende Zukunft haben, werden wir in diesem Fall nachsichtiger sein, als wir es sollten.» Das Urteil: Bedingte Strafe von zwölf Monaten. «Danke vielmal», sagte Sikorska. Zum Abschluss riet der Richter der Blondine, ihre neue Chance nicht zu vermasseln und sich aus Problemsituationen rauszuhalten. (man)