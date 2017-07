Beim Toni-Areal in Zürich: Velo-Fahrer knallt in Tram

Schon wieder ein Tram-Unfall: Dieses mal passiert das Unglück an der Pfingsweidstrasse in Zürich, nahe dem Toni-Areal. Heute gegen 17.45 Uhr knallt die umgeleitete Tramlinie 3 mit einem männlichen Velo-Fahrer zusammen. «Der Mann ist um die 40 Jahre alt und wurde in die Uni-Klinik gebracht», sagt Honegger von der Stadtpolizei Zürich zu BLICK.

Wie schwer die Verletzungen sind, ist zurzeit unbekannt. Durch den Unfall wurde die Tram-Strecke und die umliegenden Strassen für eine Stunde blockiert.

Kein Einzelfall

Erst letzte Woche verunglückte die 12-jährige Lucy auf einem Bahnübergang bei der Haltestelle Neugut in Wallisellen ZH auf dem Velo. Sie wurde von einem Tram erfasst und erlitt tödliche Verletzungen. (BLICK berichtete)

Oft überqueren Fussgänger und Velofahrer im letzten Moment die Gleise. Ein Spiel mit dem Feuer. Denn kommt es zu einem Unfall, sind die Folgen fatal. (jmh)