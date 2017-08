Berater fordern Amtsenthebung und Widerstand: Geheime Botschaften in der Trump-Kündigung

Dass sich Donald Trump (71) nicht klar und deutlich von den Neonazis in Charlottesville distanzieren will, verärgert viele Schlüsselfiguren im Weissen Haus – und eine nach der anderen wendet sich vom US-Präsidenten ab. Am Mittwoch verkündete Daniel Kammen, einer von drei Wissenschafts-Gesandten des US-Aussenministeriums, öffentlich seinen Rücktritt.

Er veröffentlichte auf Twitter sein Kündigungsschreiben – mit einer geheimen Botschaft. Liest man nur den ersten Buchstaben jedes Abschnitts, steht da: «Impeach», das heisst so viel wie «absetzen».

Mr. President, I am resigning as Science Envoy. Your response to Charlottesville enables racism, sexism, & harms o… https://t.co/MiWN7v5wMO — Daniel M Kammen (@dan_kammen) 2013-07-22 14:22:09.0

Präsident Trump greife die «Grundwerte der USA» an, erklärt der Wissenschaftler in seinem Brief. Dass er die Neonazis von Charlottesville nicht verurteilt habe, habe weitreichende Folgen. Trumps Aussagen würden zu seinem generellen Verhalten passen, welches «Sexismus und Rassismus ermöglicht und das Wohlergehen aller Amerikaner, der globalen Gemeinschaft und des Planeten missachtet».

Protest-Rücktritte haben gerade Hochkonjunktur: Bereits vor einer Woche traten alle 16 Mitglieder des präsidialen Komitees für Kunst und Geisteswissenschaften geschlossen zurück. Auch sie hatten eine codierte Botschaft. Liest man die Anfangsbuchstaben der Abschnitte ihres Briefes, kommt man aufs Wort «resist» – Widerstand!