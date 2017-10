Berufe verschwinden, neue entstehen – so radikal verändert sich die Arbeitswelt: Digitalisierung ist ein Job für alle

Der britische Ökonom John Maynard Keynes hatte 1930 eine Eingebung. «In hundert Jahren», meinte der wohl grösste Wirtschaftswissenschaftler des 20. Jahrhunderts, «werden wir alle eine 15-Stunden-Woche geniessen können». Er könnte recht behalten, urteilen seine Nachfolger an der Oxford University. In einer aktuellen Studie über die «Zukunft der Arbeit» schreiben sie: «Im nächsten Jahrzehnt wird sich vieles ändern müssen, damit das Wirklichkeit wird, aber es ist nicht unmöglich.» Fortschritte in der künstlichen Intelligenz, in der Robotik würden Maschinen entstehen lassen, die in naher Zukunft fast alle menschlichen Aufgaben übernehmen könnten.



Was bedeutet dies für die Angestellten von heute, die in gewöhnlichen Jobs und in traditionellen Betrieben ihre Brötchen verdienen? Schwarzmaler gibt es zuhauf. Und diese sehen die LKW-Fahrer am Stempeln, weil autonomes Fahren sie überflüssig macht. Ebenso die Kassiererin im Detailhandel, weil digitale Kassen ihre Jobs übernehmen. Oder den Pöstler, der Pakete verteilenden Drohnen Platz machen muss.

Ohne Schlüssel keine Schlosser

Einer dieser Kulturpessimisten ist Karl-Heinz Land, Co-Autor des Buchs «Dematerialisierung – die Neuverteilung der Welt in Zeiten des digitalen Darwinismus». Er sieht die Software als Jobkiller der Welt, die alles Physische dematerialisiere, also entstoffliche. Eines seiner Lieblingsbeispiele für die These ist der Schlüssel. Der wird künftig eine App auf dem Smartphone sein, womit die Produktion von Schlüsseln überflüssig wird. Damit werden auch die Maschinen zur Produktion von Türöffnern überflüssig, ebenso die Maschinen zur Produktion von Ersatzteilen für Maschinen zur Produktion von Schlüsseln – und natürlich auch all die Menschen, die damit beschäftigt sind.



Solch dramatische Entwicklungen verneint der renommierte Harvard-Ökonom Martin Feldstein keineswegs – dennoch ist für ihn das Glas halbvoll. «Viele traditionelle Jobs verschwinden durch den technologischen Wandel, aber an anderer Stelle entsteht Neues», meint er, «vor allem im Dienstleistungssektor.» Es gebe individuelle Verlierer und individuelle Gewinner der Digitalisierung. In der Summe aber werde die Wirtschaftsleistung zunehmen und damit potenziell auch der Lebensstandard. «Wer arbeiten will, dürfte gerade wegen dieses Wandels leichter Arbeit finden, nur eben oft eine andere als bisher», urteilt der Ökonom.

Roboter schwitzen für uns

Seine Vision für die digitale Arbeitswelt: Roboter und Computer übernehmen die schweisstreibende Arbeit in der Produktion, der Mensch erhält mehr Freizeit. «Ökonomisch gesehen bedeutet die Arbeitszeitverkürzung bei gleichem oder steigendem Wohlstand auch mehr Nachfrage für touristische und gastronomische Dienstleistungen und viele neue Arbeitsplätze in diesen und ähnlichen Sektoren. Um die Gesamtzahl der Arbeitsplätze muss man sich darum keine Sorgen machen», sagt Feldstein. Hinzu komme, «dass die steigende Lebenserwartung der Bevölkerung den Arbeitskräftebedarf im Gesundheitssektor und bei der Altenpflege wachsen lässt».

Was heisst das für die, die heute einer Arbeit nachgehen? Und für die, die vor der Berufswahl stehen? Welche Jobs sind auch in Zeiten der Digitalisierung sicher? Welche nicht? Antworten geben könnte eine Studie, die vor knapp fünf Jahren der schwedische Ökonom Carl Benedikt Frey und der Informatiker Michael Osborne veröffentlicht haben. Das Duo untersuchte bei über 700 Berufen in den USA, inwieweit diese durch Computer zu ersetzen wären – und filterten 70 Hotspots heraus – von total computerisierbar bis gar nicht computerisierbar.

Mehr Jobs dank Digitalisierung

Demnach haben Callcenter-Mitarbeiter, Schneider oder Versicherungsbroker keine Chance gegen den Computer. Und der Computer wiederum hat keine Chance gegen Physiotherapeuten, Sozialarbeiter oder Art Director. Fast jede zweite heutige Berufsgattung, behaupten die Autoren, werde wegen der Digitalisierung verschwinden.

Aber keine Studie ohne Gegenstudie. Das deutsche Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung kommt zum Schluss, nur rund 15 Prozent der Jobs seien durch Computer wirklich ersetzbar. «Es ist durchaus möglich, dass die Digitalisierung sogar zu einem Beschäftigungsaufbau führt: Die computergesteuerten Maschinen müssen entwickelt und gebaut werden», heisst es dort. «Es werden Fachkräfte gebraucht, um die dazugehörige Software zu programmieren. Die Geräte müssen gesteuert, kontrolliert und gewartet werden.»

Und weiter: «Fachkräfte, die mit der neuen Technik umgehen können, müssen geschult werden. Dazu sind Ausbilder nötig sowie Softwarespezialisten, die Lernprogramme oder Anleitungen zur Verwendung der neuen Technologien entwickeln.»

Als Fazit bleibt – auch im Zeitalter der Digitalisierung – eine altmodische Redewendung: «Prognosen sind äusserst schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffe n.»