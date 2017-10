Besoffen in Wiler Parkhaus: Junglenker schrottet Seat in Tiefgarage

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein 22-Jähriger mit seinem Auto in eine Betonsäule in der Tiefgarage Stadtsaal in Wil geknallt. Zuvor hatte er ordentlich ins Glas geschaut.

