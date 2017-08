Besonders Katzen und Hunde leiden: Auch Haustierbesitzer sind oft Tierquäler

Sie sagten nichts, sie sahen nichts, sie hörten nichts

Andreas Diethelm

Das Büro von Andreas Diethelm (47) liegt schräg gegenüber vom ­Quäl-Hof. Trotz der wenigen Meter Distanz will der Gemeindepräsident die Quälereien all die Jahre nicht mitbekommen haben. Die beiden ­Männer haben eine Vorgeschichte: Einst drückten sie zusammen die Schulbank. Man kennt sich seit Kindheitstagen. Zu BLICK sagt Diethelm letzte Woche: «Ich habe mit Herrn K. ein gutes Einvernehmen und kann den Hof jederzeit besuchen.» Manche Einheimische nennen das schlicht Freundschaft. Diethelm will in seiner fünfjährigen Amtszeit «nur ein oder zwei Hinweise» auf die Quälereien erhalten haben. Bei Recherchen von BLICK Ende Mai kam der Verdacht auf, dass er K. gewarnt haben könnte. Erhärten liess sich dies allerdings nicht. Bei ihm herrscht nun Funkstille. «Ich gebe in dieser Sache vorerst keine weiteren Statements mehr ab!», sagte er BLICK.

Paul Witzig

Kantonstierarzt Paul Witzig (62) will selbst im ganzen Mammut-Fall keine Fehler gemacht haben. Oder er sieht sie nicht ein. Auf eine entsprechende Frage antwortete er nach langem Zögern mit Nein. Trotz mehreren einschlägigen Verurteilungen von Ulrich K. scheiterte er kläglich an der Aufgabe, diesem die Tiere wegzunehmen. Nicht einmal die Umsetzung des letztlich ausgesprochenen Teil- Tierhalteverbots klappte. Weil Witzig letzte Woche noch in den Ferien weilte, musste die Beschlagnahmung der leidenden Tiere verschoben werden. Als endlich doch geräumt wird, färbt der Veterinär alles schön: Er habe «kein akutes Tierleid» angetroffen. Sekunden später sagt er, dass doch Tiere eingeschläfert werden mussten. Will Witzig mit Schönfärbereien seinen Kragen retten? Tierschützer Erwin Kessler (73) hat ihn nun wegen Amtsmissbrauch angezeigt.

Walter Schönholzer

Regierungsrat Walter Schönholzer (51) erbte den Fall von seinem Vorgänger. Und setzte im Umgang mit Ulrich K. auf faule Kompromisse. Unter der Verantwortung des FDP-Magistraten wurde auf die rechtliche Umsetzung des schon 2014 ausgesprochenen absoluten Tierhalteverbots gegen K. verzichtet. Eine verheerende Fehleinschätzung! Ausserdem winkte er durch, dass der Pferdezüchter nur noch von externen Kontrolleuren geprüft wird. «Ich konnte diese Besuche meinem Personal nicht zumuten.» Pikant: Die Kontrollen fanden stets nach mehrtägiger Voranmeldung statt. Wertvolle Zeit, in der K. tote Tiere verschwinden lassen konnte. Nach Bekanntwerden der Schock-Bilder am letzten Donnerstag sprach sich Schönholzer aus gegen eine Schliessung des Betriebs: «Den Hof dichtmachen? Dies würde für viele der Tiere den Tod bedeuten, denn eine kurzfristige Unterbringung wäre gar nicht möglich.» Schon tags darauf will der Regierungsrat doch den definitiven Entschluss zum Eingreifen gefällt haben.