Bestatter verliert Leiche auf dem Fussgängerstreifen

Am Dienstag ereignete sich in Wien ein makaberer Zwischenfall. Bei einem Leichentransport fiel ein Holzsarg samt Leichnam aus dem Fahrzeug, stürzte zu Boden und zersplitterte mitten auf einem Fussgängerstreifen. Offenbar war die Türverriegelung defekt, weshalb der Sarg bei einer steilen Stelle auf der Strasse aus dem Transporter fiel. Es sei sofort ein Ersatzwagen angefordert worden, der den Leichnam schliesslich sicher an sein Ziel brachte, gab der Pressesprecher der Bestattung Wien bekannt. Die unangenehme Angelegenheit dauerte rund 15 Minuten. Der Fahrer des Unglücks-Transporters stand nach dem Vorfall unter Schock und wurde für den Rest des Tages nach Hause geschickt.