Betrunkener attackiert Pizzakurier mit Elektroschock in Winterthur: «Mein Mitarbeiter hat Würgemale am Hals»

In Winterthur ZH ist eine einfache Pizzalieferung der Pizzeria Mira Mare ausgeartet – und endete in einem Polizeieinsatz. Der Geschäftsführer des Lokals, Sergio Mehmet, ist von dem Vorfall noch immer geschockt: «Es war eigentlich eine ganz normale Lieferung.

Der Kunde hat kurz vor 23 Uhr angerufen und eine Pizza mit Getränk bestellt. Ich habe die Pizza zubereitet und meinen Lieferanten losgeschickt. Wenig später kam dann ein verzweifelter Anruf meines Kuriers», erzählt er BLICK.

Beleidigungen und Würgeattacke

Der Kurier berichtet, dass der Kunde die bestellte Pizza offenbar nicht bezahlen wollte und aggressiv geworden sei (BLICK berichtete). «Mein Kurier erzählte mir, dass der Kunde handgreiflich wurde. Er hat ihn am Hals gepackt und gewürgt – letztendlich liess er ihn wieder los, ging ins Haus und kam mit einer Art Taschenlampe wieder heraus», sagt Mehmet.

Wie sich herausstellte, war in der Taschenlampe ein Elektroschocker versteckt. «Der Kunde griff meinen Kurier damit an. Zum Glück konnte er schnell wegrennen. Als ich seinen Anruf erhielt, habe ich sofort die Polizei verständigt und bin selbst zur Lieferadresse gefahren.»

Als Sergio Mehmet vor Ort ankam, befanden sich Kurier und Kunde auf der Strasse vor dem Haus. «Der Kunde war immer noch sehr aggressiv, liess meinen Pizzalieferanten aber in Ruhe. Dann kam die Polizei und hat ihn festgenommen.»

Pizzakurier unter Schock

Laut Winterthurer Stadtpolizei war der Angreifer alkoholisiert. «Auf mich hat er gar nicht betrunken gewirkt», sagt Mehmet. Sein Pizzakurier sei unter Schock gestanden, es gehe ihm aber schon besser: «Man sieht noch die Würgemale an seinem Hals, ansonsten ist er zum Glück nicht verletzt.»

Für Pizzalieferanten ist Winterthur nicht immer ein leichtes Pflaster. Laut Geschäftsführer Sergio Mehmet gebe es öfters Streit zwischen Lieferanten und Kunden, weil diese nicht bezahlen können. Ein anderer Pizzakurier aus Winterthur berichtet von einem ähnlichen Fall: «Wir hatten auch schon einen betrunkenen Kunden, der kein Geld bei sich hatte. Er wurde wütend und wollte den Lieferanten angreifen – der konnte aber noch rechtzeitig fliehen», erzählt er.

Nackte Kundin öffnet Haustür

Doch ausser betrunkenen Angreifern gebe es auch angenehmere Ereignisse an der Haustür, wie ein Geschäftsführer eines Pizza-Lieferdiensts erzählt: «Einem unserer Kuriere hat einmal eine nackte Frau die Haustür aufgemacht. Sie kam direkt aus der Dusche und hatte kein Problem damit, dem Kurier so gegenüberzutreten. Sie bezahlte ihn für die Pizza, und er erfreute sich an dem Anblick.»

«In diesem Business hat man mit vielen verschiedenen Menschen zu tun. Wir liefern unsere Pizzas praktisch überallhin. An Firmen-Events, Partys, in Parks und sogar Bordelle. Vom roten Haus, einem Bordell in Winterthur, kommen regelmässig Bestellungen – die Frauen müssen ja auch etwas essen.»