Bewaffneter Überfall auf Bankfiliale in St. Gallen: Unbekannter erbeutet mehrere tausend Franken

Am Donnerstagnachmittag kurz nach 14 Uhr betrat ein Unbekannter die Acrevis-Bank an der St. Gallerstrasse in Wittenbach SG. Wie die Kantonspolizei St. Gallen schreibt, habe der Unbekannte mit vorgehaltener Waffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert.

Anschliessend sei der Mann mit der Beute geflohen, in welche Richtung ist unklar.

Der Täter ist bislang flüchtig, auch die Suche mit Diensthunden brachte keinen Erfolg. Die Polizei sucht Zeugen. Der Unbekannte ist hellhäutig, spricht Deutsch, ist etwa 1.80 Meter gross. Er trug einen weissen Kapuzen-Pullover der Marke «Under Armour», schwarze Hosen und Schuhe sowie ebenfalls schwarze Handschuhe. Er trug eine Einkaufstüte von Coop mit Früchten darauf abgebildet und den Aufschriften «FRESH» und «CRAZY».

Zeugen werden gebeten, sich unter 058 229 49 49, zu melden. (stj)