Bezinpreis-Vergleich für Ferienfahrer: Hier tanken Sie am günstigsten

Mit dem Auto in die Ferien fahren, muss nicht teuer sein. Zumindest, wenn man die richtige Route wählt. BLICK zeigt, in welchen Ländern Sie billig tanken – und wo das Benzin aufs Portemonnaie schlägt.

Besonders günstig fahren Sie im Osten, wie der aktuelle Benzinpreisvergleich des Touring Club Schweiz (TCS) zeigt. Auch die Gebühren für Vignetten oder Maut sind dort vergleichsweise billig.

So viel kostet die Fahrt in den Osten

Auf dem Weg in den Osten tanken Sie am besten erst in Österreich. Während der Liter Bleifrei 95 in der Schweiz durchschnittlich 1.46 Franken kostet, sind es bei unseren östlichen Nachbarn nur 1.27 Franken – 13 Prozent weniger. Fast gleich viel kostet der Liter mit 1.26 Franken in Tschechien.

Wesentlich billiger wird Benzin in Polen und Litauen mit je 1.18 Franken pro Liter. Noch weniger bezahlt man mit 0.80 Franken pro Liter in Litauen. Unschlagbar sind die Benzinpreise schliesslich mit 0.64 Franken pro Liter in Russland.

Hohe Benzinpreise in Italien, Deutschland und den Niederlanden

Günstig ist auch eine Fahrt in den Balkan. In Slowenien kostet der Liter 1.37, in Kroatien 1.32 Franken und in Bosnien und Herzegowina 1.10 Franken. Weiter südlich wird es jedoch wieder teurer. In Montenegro kostet der Liter 1.35 Franken – und in Griechenland mit 1.61 Franken sogar zehn Prozent mehr als in der Schweiz.

Teuerer als in der Schweiz sind die Benzinkosten ebenfalls in Frankreich (1.47 Fr. pro Liter), Italien (1.64 Fr. pro Liter) oder Deutschland (1.49 Fr. pro Liter). Generell wird Benzin im Norden teurer. In Dänemark kostet der Liter bereits 1.70 Franken und in den Niederlanden sogar 1.77 Franken.

Dieselfahrer fahren günstiger

Günstiger fahren hingegen Besitzer eines Dieselautos. Mit derzeit 1.50 Franken pro Liter ist der Dieselpreis einzig in Norwegen und Schweden mit je 1.53 Franken höher. In Italien kostet der Liter 1.46 Franken, in Frankreich 1.28 und in Deutschland 1.21 Franken.

Besonders günstig wird es auch beim Diesel im Osten. In Österreich kostet er 1.18 Franken, in Tschechien 1.21 und in Polen 1.13 Franken. Am billigsten ist Diesel schliesslich in Lettland (0.71 Fr. pro Liter) und Russland (0.61 Fr. pro Liter).