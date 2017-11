Bin ich zu alt fürs Koma-Glotzen?

Lieber Herr Ramspeck

Wenn es um die «Sopranos» geht, kann ich «Binge Watching» tatsächlich nicht nachvollziehen. Bei «House of Cards» jedoch war ich ein Opfer. Ich schaute mir damals im Winter tatsächlich fast drei Staffeln innert eines Wochenendes an. Der Harndrang meines Hundes und mein eigener waren die einzigen Gründe, die mich alle paar Stunden aufstehen liessen. Vielleicht sind «Binge Watching»-Opfer die neuen Leseratten. Wer sich mit einem oder mehreren Büchern ein paar Tage verbarrikadiert, gilt zwar als besessen, jedoch in einem positiven Sinn, da es sich um Literatur handelt. Koma-Glotzern passiert jedoch eigentlich dasselbe, nur mit dem Unterschied, dass es sich beim TV-Schauen um eine passive Form des Konsums handelt, bei dem mehr Sinne stimuliert werden. Das erhöhte Suchtpotenzial ist demnach nachvollziehbar. Doch vergleiche ich das Gefühl des stundenlangen Lesens mit dem des stundenlangen Glotzens, fühlt man sich nach Letzterem irgendwie weichgeklopft, und trotzdem macht man weiter. Es geht dabei ab einem gewissen Punkt nicht mehr darum, eine TV-Serie zu geniessen, sondern nur noch darum, bis zum Ende durchzuhalten. Was toll anfängt, endet nach Stunden im Delirium.