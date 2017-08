Die deutschen Autobauer kriechen nach dem Abgass-Bschiss zu Kreuze. Am Diesel-Gipfel vergangene Woche erklärten sich die grossen Produzenten von BMW bis Daimler bereit, Prämien zu bezahlen, wenn man von einem alten Stink-Diesel auf einen neuen Wagen umsteigt.

Jetzt verrät Volkswagen erste Details zur Prämie. So zahlt VW bis Ende des Jahres beim Kauf eines VW mit EU6-Diesel je nach Modell eine Prämie von bis zu 10'000 Euro, wenn dabei gleichzeitig ein älteres Dieselfahrzeug der Abgasnorm EU1 bis EU4 verschrottet wird.

Laut einer Pressemitteilung von VW wird der Kauf eines neuen Golf mit 5000 Euro, beim Passat mit 8000 und beim Touareg mit 10'000 Euro unterstützt. Auch für die weiteren Konzernmarken Audi, Skoda und VW-Nutzfahrzeuge sind ähnliche Konstrukte vorgesehen, die den Verkauf von Neuwagen unter dem Titel «Umweltprämie» anheizen sollen.

VW-Prämien für Schweizer Kunden im September

Bei der Schweizer Generalimporteurin Amag zeigt man sich erst mal überrascht, dass der VW-Konzern am Dienstag mit dieser Meldung an die Öffentlichkeit ging. Natürlich ist man nun am Verhandeln und will sich deshalb noch nicht ausführlich äussern.

Oliver Stegmann, Direktor und Leiter Vertrieb Markendivisionen bei der Amag, verrät aber: «Der Hersteller hat uns informiert, dass eine ähnliche Aktion für den Schweizer Markt vorgesehen ist. Details sind in Erarbeitung.»

Wer die Aktion finanziert, will die Amag allerdings nicht verraten. Schon nächsten Monat soll es bei der Amag die Dieselprämie geben.

Mehrere Prämienmodelle bei Daimler geprüft

Bei Konkurrent Daimler, der sich ebenfalls am Diesel-Gipfel verpflichtet hat, Prämien zu zahlen, ist noch kein Datum bekannt. BLICK-Recherchen zeigen aber, dass verschiedene Modelle beim Stuttgarter Autobauer durchgedacht werden, die alle unter dem Begriff «Umweltbonus» fahren.

Die Ideen reichen von Abwrack-Zahlungen für Rostlauben bis hin zu Umtausch-Prämien. «Wir arbeiten mit Hochdruck an der konkreten Ausgestaltung und Abwicklung des Angebots in der Schweiz», so Daimler-Schweiz-Sprecher Artur Demirci auf Anfrage.

BMW Schweiz war für eine Stellungnahme gegenüber BLICK nicht erreichbar.