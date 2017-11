Interdiscount feiert in dieser Woche die «Black Friday Week». Der Werbegag: Der Elektronikhändler bietet das Halbtax der SBB zum halben Preis an. Im Nu waren alle Gutscheine weg.

Mittlerweile ist Nachschub eingetroffen. Das Interesse ist aber offenbar so gross, dass die Homepage schlapp macht. Die Kunden werden gebeten, später wieder zu kommen. Zudem weist Interdiscount darauf hin, dass alle Angebote auch in den 200 Filialen erhältlich seien.

E-Commerce-Experte Thomas Lang von Carparthia sagt schnippisch in Richtung Coop-Tochter Interdiscount: «Hammer-Deal ankündigen, Onlineplattformen nicht entsprechend dimensionieren und Deals dann in den Filialen verkaufen.» So kann man auch Kunden in die Filialen locken (siehe Tweet).

Während sich die Kunden nun um das Halbtax-Schnäppchen reissen, wurde Kritik laut. Dem «Tages-Anzeiger» sagte Pro-Bahn-Präsidentin Karin Blättler: «Mit dieser Aktion werden bestimmt kurzfristig neue Kunden gewonnen.» Bestehende Kunden hingegen blieben auf der Strecke.

In die gleiche Kerbe schlägt der Konsumentenschutz: «Dass die SBB beim Rabattschlacht-Gefecht mitmischt, ist ganz und gar nicht in unserem Sinn», sagt Konsumentenschützerin Sara Stalder auf Anfrage von BLICK.

«Wenn so viel Luft in den Preisen drin ist, dass solche Schnäppchen auf den Markt geworfen werden können, dann stimmt die Preisgestaltung generell nicht.»

Der Konsumentenschutz fordert: «Die SBB soll besser jeden Tag im Jahr die besten Preisangebote fürs Halbtax-Abo anbieten und nicht einmal im Jahr ein solches Schnäppchen!»