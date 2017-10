Blick.ch-Chefredaktorin Katia Murmann zum Welt-Mädchentag: Mädchen, traut euch!

Heute ist Welt-Mädchentag. Überall auf der Welt haben junge Frauen bei sogenannten Takeover-Aktionen für einen Tag die Macht übernommen. Kanadas Premierminister Justin Trudeau machte mit, die CEO von Ikea Schweiz. Und BLICK. Weil wir an die Macht der Mädchen glauben.

Mädchen wollen die Welt erobern. Karriere machen. Genauso wie Buben. Doch noch immer schaffen es zu wenige Frauen in Führungsetagen. Eine Studie der Fachhochschule Ostschweiz zeigt: Irgendwo zwischen Kindergarten, Sek und Uni schwindet das Vertrauen der Frauen in sich selbst – und in die Tatsache, dass sie es schaffen können.

Nehmt euch euren Platz an der Spitze

Das muss sich ändern. Und das wird sich ändern. Es gibt immer mehr Frauen, die es geschafft haben, die sich in sogenannten Männerdomänen behaupten, die Kinder und Karriere vereinen. Diese Vorbilder sind der Schlüssel, um mehr junge Frauen zu ermutigen, nach der Macht zu greifen. Weil sie sehen: Es geht doch.

Über den heutigen Tag hinaus ist es wichtig, Mädchen zu bestärken: Traut euch! Glaubt an euch, seid mutig und hartnäckig, auch wenn es manchmal knirscht auf dem Weg nach oben. Nehmt euch euren Platz an der Spitze – und das nicht nur am Welt-Mädchentag.