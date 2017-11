BLICK hats in Basel probiert: So schmeckt das Würmer-Curry

BLICK hats in Basel probiertSo schmeckt das Würmer-Curry

Das «Bug a Thai» in Basel bietet als erstes Restaurant in der Schweiz ein Insekten-Curry an. BLICK hat die Mehlwürmer, Grillen und Heuschrecken ausprobiert.

12.05 Uhr , Aktualisiert 13.47 Uhr 10 Reax

teilen teilen teilen