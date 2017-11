BLICK testet den neuen Edel-TGV nach Paris: Haute Cuisine mit Grande Vitesse

Wer nach Paris reisen will, kann wählen zwischen Flugzeug, Zug, Fernbus oder organisierter Mitfahrgelegenheit. Unter Druck geraten ist besonders die Bahn. «Wer mehr Markt gewinnen will, muss mit den Preisen runter und mit dem Service hoch», sagt Andreas Bergmann (48), Chef der SBB- und SNCF-Tochter TGV Lyria.

Deswegen gibt es ab dem 10. Dezember neue Angebote für die Fahrt zwischen der Schweiz und Paris. TGV offeriert drei Klassen: Standard, 1. Klasse Standard und 1. Klasse Business.

Für 34 Franken nach Paris

Am günstigsten fahren Passagiere mit Standard, also der 2. Klasse. Von Basel, Bern, Genf und Zürich aus gibt es nun einheitlich die Tickets ab 34 Franken für einen Weg.

«Wer zu diesem Tarif reisen will, sollte am besten früh genug buchen», sagt Bergmann. Aufgeschaltet werden die Tickets vier Monate im Voraus. Neu verkehrt in der 2. Klasse ein Minibar-Wägeli, zudem werden während der Fahrt die Toiletten gereinigt.

Erschwinglicher soll auch die 1. Klasse werden. Die Preise sinken durchschnittlich um sieben Franken pro Fahrt. Ein Weg gibt es neu ab 57 Franken. Dafür ist im Preis keine Verpflegung mehr inbegriffen. «Heute konsumieren die Passagiere vermehrt am Bahnhof oder bringen ihre Verpflegung mit», erklärt Bergmann.

Wem jedoch Service besonders wichtig ist, dem steht nun ein Luxus-Angebot bereit. BLICK durfte es vorab testen. Im Business-Wagen haben andere Passagiere keinen Zutritt. Ähnlich wie im Flugzeug begrüsst einen das Personal, bietet Erfrischungstücher an, serviert Getränke nach Belieben. Damit die Fahrt nicht langweilig wird, liegen internationale Zeitungen und Magazine bereit.

Luxusklasse ab 220 Franken

Das Business-Feeling kommt aber besonders beim Essen auf. Auf weissem Tischtuch wird dem Passagier ein 4-Gang-Menü, bestehend aus regionalen Rezepten, serviert. «Der Gast soll die Landschaft schmecken, die er beim Vorbeifahren zu sehen bekommt», sagt Bergmann.

Im Gegensatz zu den beiden Standard-Angeboten sind die Preise hier fix. Von Zürich aus kostet ein Weg 260 Franken, von Basel 229 Franken und von Genf aus 220 Franken. Der Vorteil: die Tickets lassen sich einfach umbuchen oder kostenlos stornieren. «Wer etwa in Paris an einer Sitzung teilnimmt und sich diese verzögert, kann so problemlos einen späteren Zug nehmen.» Ein Sitzplatz sei auf alle Fälle garantiert.

BLICK sagt dazu: Für gestresste Geschäftsleute ist der Luxus-Wagen bestimmt eine Option – man geniesst den Service vom Business-Flug auf der Schiene. Wer jedoch für einen Shopping-Trip nach Paris fährt, plant besser früh genug und sichert sich das günstigste Ticket für 34 Franken.