Der Stundenplan der Parlamentarier: Sie haben häufiger frei als Primarschüler

Der Stundenplan der ParlamentarierSie haben häufiger frei als Primarschüler

So oft am Nachmittag frei wie die Bundesparlamentarier hat in der Schweiz kein Primarschüler. Dafür sind unsere Politiker nachmittags und abends mit Apéros und feierlichen Essen schwer beschäftigt. BLICK zeigt den Stundenplan der ersten Sessionswoche.

16.25 Uhr , Aktualisiert 17.07 Uhr 18 Reax , 115 Views

