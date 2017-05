Blüten sichergestellt: Polizei nimmt Geldfälscher in Dietikon ZH fest

Am Mittwoch hat die Kantonspolizei Zürich in einem Lebensmittelladen in Dietikon einen Portugiesen (29) verhaftet, der mit einer gefälschten Banknote bezahlen wollte. Die aufmerksame Kassiererin hatte die Blüte erkannt.

Bei der anschliessenden Hausdurchsuchung konnten die Polizisten mehrere Dutzend gefälschte Banknoten sicherstellen. Die Ermittlungen führten die Beamten zu einem 38-jährigen Ungar und einer 50-jährigen Portugiesin. Sie werden verdächtigt, die Falsifikate hergestellt zu haben.

Am Freitag konnte die Gemeindepolizei in Dietikon die beiden Komplizen verhaften.

In letzter Zeit war in Dietikon vermehrt Falschgeld in Umlauf gebracht worden. «Die weiteren Ermittlungen werden zeigen, in welchem Umfang das Trio Falschgeld hergestellt und in Umlauf gebracht hat», schreibt die Kantonspolizei am Samstag in einer Mitteilung. (noo)