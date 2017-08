BMW räumt bei NIederbipp BE Wildschutzzaun ab: Horror-Crash auf der A1

Der rote BMW ist schrottreif. Nach dem spektakulären Unfall sind die Scheiben des Fahrzeugs zerschlagen, die Radaufhängungen eingedrückt und das Blech an mehreren Stellen aufgerissen. Auf einer Strecke von rund 60 Metern hat sich das Fahrzeug gleich mehrmals überschlagen.

Der heftige Selbstunfall ereignet sich um zirka 21.15 Uhr auf der Autobahn A1 zwischen Oensingen SO und Niederbipp BE. Auf der Fahrt in Richtung Bern verliert die Lenkerin (44) die Kontrolle über ihr Auto. Der Wagen durchschlägt auf einer Länge von rund 20 Metern einen Wildschutzzaun am Strassenrand und kommt schliesslich völlig zerstört auf einer Wiese zum Stillstand.

Fahrerin und Beifahrer per Helikopter ins Spital gebracht

Im Unfallwagen sitzen vier Personen. Sie werden durch den Crash teilweise schwer verletzt. Die Fahrerin und ein 18-jähriger Beifahrer müssen mit Helikoptern ins Spital geflogen werden. Eine 17-jährige Jugendliche und ein zweijähriges Kleinkind werden mit dem Krankenauto abtransportiert.

Noch ist unklar, was zum schweren Unfall geführt hat. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. (cat)