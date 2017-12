Polizei informiert nach Alarm in Potsdam: Päckli-Bomber wollen Millionen von DHL erpressen

Aufregung in Potsdam: Am Freitag mussten Teile des Weihnachtsmarkts in der deutschen Stadt gesperrt werden, weil in einer Apotheke nahe des Marktes ein verdächtiges Paket geliefert worden war. Wie schliesslich herauskam, handelte es sich um eine äusserst gefährliche Lieferung. Im Paket befanden sich Hunderte Nägel, Batterien, Drähte und ein so genannter Polenböller – ein Feuerwerkskörper, der wegen Sicherheitsmängeln in Deutschland illegal ist.

Nun wird bekannt: Die Zustellung der Päckli-Bombe steht in Zusammenhang mit einer Erpressung gegen den Paketzulieferer DHL, ein Tochterunternehmen der Deutschen Post. Es gehe dabei um einen Millionenbetrag, wie Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter heute Nachmittag an einer Pressekonferenz bekanntgab. So haben die Ermittler ein Erpresserschreiben gefunden, das sich hinter einem QR-Code versteckt hatte, der auf einem kleinen Zettel im Päckli gefunden worden war.

Damit sei klar, dass die Bedrohung mit an «Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit» nicht dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Potsdam gegolten habe, sagte Schröter. Ein weiteres Paket sei zudem vor einiger Zeit in Frankfurt an der Oder aufgetaucht.

Täter nähmen Tod von Empfängern in Kauf

Schröter bezeichnete die Erpressung als «besonders verwerflich». War erst von einer Attrappe die Rede, gehen die Behörden mittlerweile davon aus, dass das Paket zündbar und damit sehr gefährlich war. Der Apotheker habe beim Öffnen ein Zischen gehört. Dann entdeckte er Drähte – und alarmierte sofort die Polizei.

Der oder die Täter würden schwerste Verletzungen der Adressaten oder sogar deren Tötung billigend in Kauf nehmen, sagte Innenminister Schröter. Bei der Täterschaft handle es sich ersten Erkenntnissen zufolge um regional agierende Personen aus Berlin oder Brandenburg. Die Polizei hat einen Fahndungsaufruf veröffentlicht.

Die Polizei geht davon aus, dass weitere möglicherweise gefährliche Pakete verschickt werden. Vorrangig seien Kleinunternehmen betroffen, es sei aber auch nicht auszuschliessen, dass Private solche Pakete erhalten. Die Polizei bittet die Bevölkerung, vorsichtig zu sein. Verdächtig seien Pakete, auf denen die Adresse beispielsweise nicht am üblichen Platz stehe, auf denen auffällige Rechtschreibfehler oder Flecken zu sehen seien oder gar herausragende Drähte. (lha)