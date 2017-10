Bonus-«Witz» von «Mall of Switzerland»-Manager geht bös daneben: Protz-Post mit Porsche Panamera

Als Experte für Öffentlichkeitsarbeit sollte man die Gefahren kennen, die wegen unbedachter Posts auf Social Media lauern. Ronnie Hürlimann, Marketing-Chef der Mall of Switzerland in Ebikon LU, ist trotzdem genau in diese Falle gestapft:

«Noch nicht mal offen und schon haben Center- und Marketingleitung den ersten Bonus bekommen», schreibt Hürlimann vor anderthalb Wochen auf seinem Facebook-Profil. Auf dem angehängten Foto sind er und Mall-Direktor Jan Wengeler zu sehen, wie sie locker an zwei neuen Porsche Panameras lehnen. Preis: mindestens 110'000 Franken pro Karosse.

Zündstoff programmiert

Die Mall of Switzerland ist bisher jedoch alles andere als ein Erfolgsprojekt. Die Eröffnung des Mega-Klotzes in der Zentralschweiz musste vom September in den November verschoben werden. Zudem ist ein Fünftel der Fläche noch nicht vermietet.

Und trotzdem erhalten die Chefs einen Mega-Bonus? Zündstoff programmiert!

Hürlimann löschte den umstrittenen Post nach kurzer Zeit. Trotzdem schrieb die Sonntagspresse gestern über den Fehltritt – ohne den Manager jedoch nach seiner Version zu fragen.

«Zufrieden mit meinem Skoda»

Auf Anfrage von BLICK stellt er jetzt klar: «Der Post war ein Witz. Ich hätte merken müssen, dass das etwas auslösen kann.» Ausserdem erklärt Hürlimann: «Fakt ist: Niemand hat wegen der Eröffnung irgendeinen Bonus erhalten.» Er fahre nach wie vor seinen bescheidenen Skoda. «Ich bin damit ganz zufrieden.»