Bootsunglück vor albanischer Küste: Schweizer Ehepaar aus Seenot gerettet

Ein Schweizer Ehepaar ist gestern Abend offenbar vor der albanischen Küste in Seenot geraten. Wie mehrere albanische Onlinemedien berichten, seien sie im Küstendorf Borsh in einem kleinen Boot losgesegelt und am Abend für vermisst erklärt worden.

An der Suchaktion haben sich albanische und griechische Rettungskräfte beteiligt, unter anderem anderem Schiffe der Marine und ein Luftwaffe-Helikopter im Einsatz. Offenbar war das Boot gekentert. Die genauen Umstände des Vorfalls sind derzeit noch nicht bekannt.

Wie es um die Schweizer steht, war zunächst unklar. Albanische Medien schreiben mit Verweis auf Angaben des Verteidigungsministeriums, dass der Mann heute Morgen in der Nähe der griechischen Errikousa treibend gefunden worden sei. Wenige Minuten später stiessen die Rettungskräfte dann auch auf die Frau. Die beiden sollen in kritischem Zustand in ein Spital in Korfu eingeliefert worden sein.

Auf Nachfrage von BLICK konnte das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten den Vorfall bislang noch nicht bestätigen. Abklärungen laufen.

Borsh liegt im Süden des Landes an der Albanischen Riviera und ist mit seinem sieben Kilometer langen Strand ein beliebtes Ziel für Touristen. (rey/lha)