Braucht es überhaupt noch neue Malls wie in Ebikon LU? «Shopping-Center gleichen begehbaren Warenlagern»

«Die Mall ist ein Vorbild»

Mit der Eröffnung der «Mall of Switzerland» erhält die Schweiz nicht nur ein Shoppingcenter, sondern eine Freizeit- und Erlebnisdestination mit internationaler Ausstrahlung. Sowohl was die Qualität der Architektur betrifft als auch beim Konzept mit der Indoor-Welle, dem gigantischen Multiplex-Kino oder dem Kinderland setzt die «Mall» neue Massstäbe. Ganz nach dem Motto «Spend money on experiences. Not things» wurden diese Erlebnis- und Freizeitelemente geschickt in den gesamten Nutzungsmix eingebaut.

Innovatives Konzept für Pop-up-Stores

Die Eigentümer gehen neue Wege bei der Vermietung: Gewisse Flächen werden nicht wie üblich langfristig vermietet, sondern temporär an Pop-up-Stores. Herausragend sind die Zusatzservices: Toiletten auf jeder Etage, Ladestationen für Elektroautos und E-Bikes, Liefer- und Abholservice, Schliessfächer, Garderoben, und, und, und ...

Der neue Einkaufstempel setzt ein klares Zeichen: Das Shoppingcenter der Zukunft ist ein Treffpunkt, wo Menschen nicht nur Geld ausgeben, sondern auch ihre Zeit verbringen. Neue Shoppingcenter in dieser Grösse werden in der Schweiz wohl in naher Zukunft nicht mehr gebaut, wohl aber werden die bestehenden nach dem Vorbild der «Mall» revitalisiert.