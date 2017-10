Britischer Geheimdienstchef warnt: Terrorgefahr so hoch wie nie!

Britischer Geheimdienstchef warntTerrorgefahr so hoch wie nie!

Der Chef des britischen Inlandsgeheimdiensts MI5, Andrew Parker, hat vor einer nie dagewesenen Gefahr durch islamistische Terroristen in Grossbritannien gewarnt. Es gebe einen «dramatischen Anstieg an Bedrohungen in diesem Jahr», sagte Parker bei einer Rede in London am Dienstag.

20.55 Uhr , Aktualisiert 20.58 Uhr 8 Reax , 117 Views

teilen teilen teilen