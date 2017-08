Der schreckliche Unfall passiert am frühen Samstag um drei Uhr in Ebikon LU. Marcel K.* (†20) fährt mit seinem Töff vom Ausgang heim. Hinten drauf: sein kleiner Bruder Aaron (†17). Plötzlich verliert Marcel die Kontrolle über sein Motorrad. Er gerät nach rechts und prallt frontal in eine parkierte Baumaschine. Beide Brüder sterben noch an der Unfallstelle.

«Sie waren tolle Jungs»

Tragisch: Die beiden Burschen stürzten nur wenige Strassen von ihrem Zuhause entfernt. Ein paar Meter weiter und sie wären daheim gewesen. Mutter und Schwester versuchen das Unfassbare zu realisieren. Eine Kerze brennt auf dem Küchentisch. «Sie waren so tolle Jungs, bessere gibt es nicht», sagt die Mutter. Sie wischt sich die Tränen aus dem Gesicht. Der Gedanke, dass ihre beiden Söhne auch im Himmel zusammen sind, spendet ihr ein wenig Trost: «Sie machten alles zusammen, waren die dicksten Freunde.» Ein kurzes Lächeln huscht über ihr Gesicht: «Jetzt wachen Marcel und Aaron über mich. Da bin ich ganz sicher!»

Beide Brüder waren sofort tot

Die Polizei sagte der Mutter, dass die zwei Brüder sofort tot waren. «Zum Glück mussten sie nicht lange leiden», sagt sie. Die Mutter ist dankbar für die viel zu kurze Zeit, die sie mit ihren Söhnen verbringen konnte: «Vielleicht mussten beide sterben.» Sie fügt an: «Wäre nur einer ums Leben gekommen, hätte es der andere wohl kaum verkraftet.» Sie möchte in ihrer Trauer auch den BLICK-Lesern etwas mit auf den Weg geben: «Geniesst jeden Tag, als wäre es der letzte.»

Genaue Unfallursache noch unklar

In Ebikon ist die Anteilnahme riesig. Man kannte die beiden in der ganzen Gemeinde. Marcel arbeitete in der nahe gelegenen Papierfabrik in Perlen LU. Aaron absolvierte im Luzerner Vorort eine Lehre als Zimmermann und sorgte als talentierter BMX-Fahrer für Aufsehen.

Doch warum verlor Marcel auf der geraden Hauptstrasse die Kontrolle über seinen Töff? Hatte er zuvor im Ausgang getrunken? Seine Mutter schliesst die Möglichkeit nicht aus, will den Ermittlern aber nicht vorgreifen. Vielleicht fehlte dem jungen Mann einfach die Erfahrung. Fakt ist: Marcel hatte noch das Motorrad-L für Neulenker an seiner Maschine.

Die Kantonspolizei Luzern erklärte gestern auf Anfrage, dass die Unfallursache noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen sei. Zurzeit mache man deshalb keine weiteren Angaben. Aber: Es werden noch immer Zeugen gesucht, die das Unglück gesehen haben.