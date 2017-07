Bund verbietet Schneeballschlacht am 1. August

Eine Schneeballschlacht am 1. August. Was nach einer Schnapsidee klingt, hätte in Le Bouveret VS tatsächlich Realität werden sollen. Ein Helikopter hätte den Schnee aus den Bergen von Villars-sur-Ollon VD herangeschafft. Eigentlich. Denn das Bundesamt für Zivilluftfahrt hat den Verantwortlichen nun einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie «20 Minutes» berichtet, mangelt es der vom Aquapark vorgeschlagenen Aktion an einer Flugbewilligung. Die Berner begründen das Verbot damit, dass der Helikopter zu nahe an das Naturschutzgebiet Grangettes fliegen müsste. Ausserdem komme das an einem Feiertag sowieso nicht in Frage. Die Organisatoren sind enttäuscht, verstehen das Verbot nicht. «Es hätte nicht mal fünf Minuten gedauert, den Schnee abzuladen. Wir hätten auch nicht landen müssen», sagt Aquapark-Sprecher Gérard Sermier.