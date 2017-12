Buspassagiere beschwerten sich: Mann wegen stinkender Socken verhaftet

Auch hier sorgt der Kehricht für Stunk

Die unterschiedlichen Abfallreglemente in der Schweiz sorgen immer wieder für Stunk. In vielen Gemeinden stehen etwa Unterflur-Container. Sie ermöglichen die tägliche, unterirdische Entsorgung von Abfallsäcken. Doch in Diessenhofen TG mussten dieses Jahr zwei solche Container kostspielig wieder aus der Altstadt entfernt werden. Der Grund: Bei hohen Temperaturen ging von der Untergrund-Deponie ein enormer Gestank aus.

Die Unterflur-Container können aber auch gefährlich sein. In Thalwil ZH hat sich ein Bub im Jahr 2015 einen solchen Sammelplatz als Versteck ausgesucht – und ist in den mehrere Meter tiefen Behälter gestürzt. Nur dank einer aufmerksamen Nachbarin wurden seine Hilferufe gehört. Der Bub wurde gerettet.

Unfreiwillig komisch war ein Video von Grünen-Nationalrat Bastien Girod im Jahr 2016: Er fiel beinahe hinein, als er seinen Twitter-Followern zeigen wollte, wie man einen verstopften Unterflur-Container freibekommt.

Zoff um Unterflur-Container und Sammelplätze

Auch die Einrichtung von zentralen Sammelplätzen kann für Ärger sorgen. So mussten sich 2015 in Burgdorf BE Anwohner daran gewöhnen, dass sie ihren Abfall nicht mehr vor die Haustür, sondern an einen dafür vorgesehenen Sammelplatz bringen mussten. «Unzumutbare Wege», kritisierten nicht nur Senioren.

Sogar ennet der Grenze hat Schweizer Abfall schon für mächtig Ärger gesorgt. In Jestetten (D) sorgten Schweizer Einkaufstouristen für Entrüstung, weil sie nach dem Einkauf gleich noch ihren Haushaltsmüll gratis entsorgten. Entweder gleich in den Läden oder später illegalerweise neben der Strasse. «Sie bringen teilweise ganze Säcke mit und schmeissen sie neben der Autostrasse in die Büsche», beschwerte sich damals Karin Wagner vom Jestetter Ordnungsamt über die Zustände.