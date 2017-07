Campingplätze und Insel Elba betroffen: Touristen flüchten vor Waldbränden in der Toskana

Campingplätze und Insel Elba betroffenTouristen flüchten vor Waldbränden in der Toskana

Schwere Waldbrände toben weiterhin in Italien. Betroffen ist vor allem die südliche Toskana. Zwei Campingplätze in der eleganten Badeortschaft Capalbio wurden wegen der Flammen am Sonntagnachmittag vorsichtshalber evakuiert.

12.45 Uhr , Aktualisiert 13.14 Uhr 6 Reax

teilen teilen teilen