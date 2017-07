Das rote Sackmesser von Victorinox kennt die ganze Welt. Eine Erfolgsgeschichte. Wie der «Bote der Urschweiz» schreibt, hat die Messerfabrik aus Ibach SZ gestern das 500-millionste Taschenmesser produziert.

Das Jubiläumsmesser, ein «Swiss Champ» mit 33 Funktionen, hat der Chef persönlich zusammengebaut. «Ich musste wieder lernen, wie das geht, und ging deshalb in den letzten Tagen und Wochen oft abends in die Firma, um den ‹Swiss Champ› zu montieren», sagt Inhaber Carl Elsener (59) dem Regionalblatt.

Gratismesser für Angestellte

Das Messer wird in einer limitierten Auflage hergestellt. 3400 Stück sollen produzierte werden, jeder Mitarbeiter bekommt ein Messer gratis.

Die Ursprünge von Victorinox gehen auf den Schmied Karl Elsener zurück. Er hat 1884 in Ibach eine Messerschmiede gegründet. Und lieferte sieben Jahre später die ersten Soldatenmesser der Schweizerarmee. Das Swiss Army Knive war geboren.

Auch heute noch werden die Messer in der Innerschweiz hergestellt. «Vor 20 bis 30 Jahren diskutierten wir intern, ob wir die Produktion der Taschenmesser auch in Zukunft in der Schweiz halten könnten», sagt Elsener dem «Bote der Urschweiz».

Für ihn ist das 500-millionste Taschenmesser darum auch ein «Meilenstein und ein Symbol für den Produktionsstandort Schweiz».