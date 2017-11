Christian Wolfensberger (47) besitzt russische Mine: Heftis Ex schürft jetzt Nickel

Nachdem Ex-Miss-Schweiz Fiona Hefti (37) mit den beiden gemeinsamen Kindern ausgezogen war, wurde es ruhig um Christian Wolfensberger (47). Nun ist der Multi-Millionär zurück im Geschäft, hat sich gemäss dem Magazin «Bilanz» über die Zuger Aktiengesellschaft Molumin einen Anteil von 75 Prozent an einer Mine in Russland gekauft.

Die NPK Geotekhnologiya besitzt eine Abbaulizenz für Nickel und andere Metalle auf der Halbinsel Kamtschatka ganz im Osten Russlands (siehe Karte). Dort befinden sich die zweitgrössten russischen Nickelvorkommen. In den ersten neun Monaten dieses Jahres förderte Geotekhnologiya 5700 Tonnen Nickel. Bei einem Preis von derzeit 11’600 Dollar pro Tonne entspricht das einem Gesamtwert von 66 Millionen Dollar. Nickel wird vor allem in der Baubranche und der Automobilindustrie eingesetzt. Vor allem der Bauboom in China hält die Nachfrage hoch.

Wolfensberger wurde dank des Börsengangs der Schweizer Rohstoff-Firma Glencore reich. Die «Bilanz» schätzt sein Vermögen auf 300 bis 350 Millionen Franken. Ivan Glasenberg (60), sein damaliger Chef und heute noch CEO bei Glencore, wurde gar zum Milliardär. Sein Vermögen schätzt das Magazin auf 6 bis 7 Milliarden Franken.