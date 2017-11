Nach dem Sturm-Drama um das Zirkuszelt gestern Sonntagabend in Bellinzona lässt sich Knie nicht unterkriegen. Wie Sprecherin Sara Hildebrand dem BLICK auf Anfrage erklärt, gehen die Vorstellungen morgen Dienstag ganz normal weiter. Ein Ersatzzelt aus Rapperswil SG ist bereits unterwegs nach Locarno TI, wo die Tournee nach Bellinzona weitergeht.

Trotz des zerfetzten Zelts und eines verletzten Mitarbeiters kommt es zu keinem Ausfall. Denn heute Montag steht wegen des Weiterzugs von Bellinzona nach Locarno ohnehin keine Aufführung auf dem Terminkalender.

«Wunde mit wenigen Stichen genäht»

Der Zwischenfall ereignete sich beim Abbau, weil es plötzlich heftig zu stürmen begann und das Zelt nicht mehr richtig verankert war. Ein Arbeiter wurde leicht am Kopf verletzt, als das Zelt in sich zusammenstürzte. «Die Wunde konnte mit wenigen Stichen genäht werden», schreibt Knie heute Montagmorgen in einer Mitteilung.

«Beim Herablassen des Zeltes füllte sich das Zelt ballonartig und wurde infolgedessen durch stürmische Böen umgeworfen», heisst es weiter. Die komplette Inneinrichtung sei zu diesem Zeitpunkt bereits entfernt gewesen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. (noo/srf)